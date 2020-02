vedi letture

Inter, Padelli già conosce l'Europa League. Ma il portiere deve parare anche le critiche

A Razgrad, nella partita di Europa League dell'Inter contro il Ludogorets, toccherà ancora a Padelli. Che mai ha giocato in Europa con i nerazzurri. Ma non sarà per lui un debutto nelle coppe - sottolinea La Gazzetta dello Sport -. Il 34enne vice Handa ha già giocato 12 partite di Europa League (playoff compresi) con il Torino nel 2014-15 e 2 con l’Udinese nel 2012-13. In Bulgaria, però, sarà molto diverso. Anche perché Daniele dovrà parare non solo l’attacco del Ludogorets - su tutti l’attaccante romeno Claudiu Keseru, già a 16 gol stagionali – ma anche le tante critiche delle ultime settimane. Comprese quelle arrivate all'Olimpico, con i due gol "regalati" che hanno fatto arrabbiare Conte, anche se il portiere non è finito da solo sul banco degli imputati. Si è parlato di scarsa fiducia in Padelli da parte dei compagni di difesa, ma il gruppo nerazzurro ha respinto in modo netto le accuse.