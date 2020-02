Inter, Padelli: "Mi sono fatto trovare pronto. Handanovic tra i migliori"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Daniele Padelli, portiere dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l'Udinese (2-0 il risultato finale in favore dei nerazzurri): "Prima di tutto ho pensato a guarire. Avevamo Berni squalificato, ma a parte quello era una cosa passeggera. Era difficile, soprattutto perché vestivo la maglia dell'Inter, la mia squadra da sempre. Sono contento, ora voglio godermi il momento".

Quando ha saputo di giocare?

"Quando Handanovic ha preso la botta pensavo fosse qualcosa da nulla, poi ho pensato di giocare dopo che ha saltato l'allenamento. Ho dimostrato sempre di essermi allenato bene, mi sono fatto trovare pronto. Handanovic è uno dei migliori d'Europa".

Non è facile entrare e far bene.

"I complimenti fanno piacere, era molto complicato farsi trovare pronto, per una serie di cose. Samir gioca sempre, dimostra giorno dopo giorno di essere il più forte di tutti. Stare dietro di lui mi ha aiutato a crescere. Oggi ho disputato una buona partita, ma nulla di eccezionale".