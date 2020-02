© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Daniele Padelli, portiere dell'Inter, ha così parlato a fine partita ai microfoni di Rai Sport: "Nel primo tempo abbiamo sofferto le ripartenze di un'Udinese ottima, che in casa gioca bene. Nel secondo abbiamo sbloccato la partita ed è stato tutto più in discesa".

Potete arrivare in fondo nella lotta Scudetto?

"Il campionato è aperto, noi siamo lì nelle squadre in lotta. Dobbiamo fare punti e non proclami, poi vediamo dove siamo".

Che sensazioni per questo ritorno in campo?

"Era tantissimo che non giocavo titolare in Serie A, e per me è stato l'esordio in campionato con la maglia che sognavo da bambino. Il coronamento di un sogno, poi l'emozione è passata e ho fatto quello che dovevo".