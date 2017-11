Inter, Padelli: "Torino ottima squadra, prendiamo il positivo dal pareggio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Daniele Padelli, secondo portiere dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di Premium Sport della sfida al Torino, sua ex squadra: "Al di là del fatto che il Torino è un'ottima squadra ed è sempre difficile incontrarlo, però penso che abbiamo lasciato per strada qualche occasione. Ma prendiamo il positivo del pareggio, ci saranno cose da analizzare che non sono andate nel migliore dei modi ma siamo qui per migliorare".