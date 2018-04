Inter, Padelli: "Torino una seconda casa, noi dobbiamo solo vincere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima della gara contro il Torino, l'ex Daniele Padelli ha parlato a InterTV: "Per me questa può essere considerata la mia seconda casa, ho passato 4 anni importanti e il mio bambino è nato qui. Mi riempie di emozione e mi fa piacere poterci tornare. Qui ho tanti amici, quelli restano. Questo è un campo duro, importante, dove è difficile giocare. Il Toro ci metterà tanta grinta come è nel Dna, e sono anche molto tecnici. Attraversano un ottimo momento, sarà molto dura, ma dobbiamo per forza fare bene".