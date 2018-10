Inter, Padelli: "Tutta la mia famiglia è nerazzurra, anche mio figlio lo sarà"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ospite di InterTv, il portiere nerazzurro Daniele Padelli ha parlato così della sua esperienza in nerazzuro: "Tutta la mia famiglia è stata nerazzurro, mio figlio lo sarà. Stiamo parlando di un top club. Viverlo da dentro è inimmaginabile: un'esperienza meravigliosa. I migliori cinque portieri? Handanovic è il migliore di tutti. Poi metto Pagliuca al secondo posto. Julio Cesar per forza visto che è stato il portiere del Triplete, poi penso a Toldo e Peruzzi".

Infine un aneddoto su cosa sarebbe potuto accadere se non avesse sfondato nel calcio: "Da bambino mi piacevano i benzinai, perché mi piaceva il profumo della benzina. Quindi probabilmente avrei fatto il benzinaio, non lo so".