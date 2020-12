Inter, paradosso di inizio stagione: lo slancio nella serata più nera

Il paradosso dell’inizio di stagione dell’Inter viene espresso in maniera piuttosto inequivocabile dalla sfida contro il Napoli. La partita che si può realisticamente definire alla stregua di quella peggio giocata dalla compagine di Conte in questa prima fase del campionato, si tramuta nel successo che rilancia le ambizioni nerazzurre verso l’altissima classifica e consente di accorciare sul Milan capolista portandosi ad una sola lunghezza di distanza.

La sofferenza che ha contraddistinto la serara dei nerazzurri è culminata nell’esplosione di gioia del fischio finale, che ha posto fine ad un assedio a tinte azzurre che sembrava interminabile nonostante la superiorità numerica.

La scelta di campo è stata quella di basare la gara sull’errore dell’avversario, ma senza essere riuscita a sfruttare la grave disattenzione del primo tempo, con il successivo errore di Lautaro Martinez in fase realizzativa la gara si è inerpicata su di una salita senza fine, con la scappatoia fornita dalla qualità di Sensi e dalla freddezza di Lukaku, che assieme alla notte magica di Handanovic hanno restituito ai nerazzurri almeno un po’ dei punti persi nella prima fase del torneo. Un successo che fa morale e classifica, e che promette di far vivere, almeno in Italia, una vita da protagonisti assoluti.