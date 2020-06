Inter, paradosso Sanchez. In due mesi è cambiato tutto. E contro la Samp...

Non semplice giudicare la stagione di Alexis Sanchez, laddove ci si fa molto offuscare la mente dal lunghissimo infortunio. Comparsate qua e là a parte, la luce va accesa sulle prestazioni pre-intervento alla caviglia contro il Barcellona e la Sampdoria, e su quelle post a Udine e nel derby. Bottino: 1 gol, 3 assist e affondi da top player. La nuova versione di Alexis in seguito alla pandemia, se possibile, è stata anche più sorprendente. Il giocatore che Antonio Conte vede ogni giorno alla Pinetina sembra l'upgrade di quello visto comunque in campo prima del covid. Più snello, più veloce, più efficace. Se torna anche a diventare letale come qualche anno fa, ecco che farne a meno in questo rush finale tra campionato ed Europa League diventa quasi delittuoso. Un cammino e una professionalità che hanno convinto Conte a dare mandato nei confronti della dirigenza affinché trovassero un accordo con il Manchester United per la permanenza del cileno a Milano. Magari un altro, magari due: dettagli che, al momento, non sono stati chiariti. Qualche altro match per certificarne le convinzioni di aver ritrovato un calciatore top, poi è possibile che l'Inter vada a bussare alla porta dei Red Devils per riaprire il fascicolo. Mesi difficili, di separazione scontata che lo avrebbe portato al ritorno in Inghilterra dove, tuttavia, non troverebbe spazio a Old Trafford. L'interessamento della Roma quando sembrava certa la rottura come da programma con i nerazzurri. Invece tutto può essere riscritto. E non è detto che domenica contro la Sampdoria Conte non lo schieri dal primo minuto.