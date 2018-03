Inter, parametri zero in vista degli investimenti estivi

Fonte: Sportitalia

Gli investimenti di Suning per la prossima estate restano un’incognita? Nessun problema, almeno per il momento, perché in casa Inter si stanno studiando le contromisure. Nessun artificio economico o bilancistico, si farà quello che si potrà, magari con elementi di grande prospettiva che meritino bonifici di livello assoluto come Lautaro Martinez: ma la semplice soluzione di bloccare e contrattualizzare i migliori profili che si libereranno a costo zero da giugno in poi. Un meccanismo abusato da altre realtà nelle passate stagioni, che in casa interista si sta cercando di perfezionare attraverso il reperimento di giocatori di livello assoluto nel pieno della maturità agonistica e che possano incrementare il loro rendimento di pari passo con l’aiuto alla crescita collettiva che saranno in grado di fornire al resto del gruppo di Spalletti. In questa direzione va l’accordo con Stefan De Vrij: ragioni di evidenti opportunità, l’olandese con la Lazio lotta con l’Inter per lo stesso obiettivo da qui al termine del campionato, hanno impedito alle parti di uscire allo scoperto, ma le indiscrezioni delle ultime ore hanno dipinto in maniera più marcata uno scenario che si stava prefigurando già dal momento della fine delle contrattazioni tra i biancocelesti ed il gruppo Seg che cura gli interessi del centrale difensivo. La volontà dell’Inter è quella di costruire con Skriniar una coppia di centrali di livello continentale, e almeno nelle potenzialità di entrambi, la missione sembra decisamente compiuta. Un ulteriore completamento dovrebbe arrivare da Torino, sponda Juventus. Il contratto che i bianconeri hanno proposto ad Asamoah per rinnovare il suo accordo è inferiore a livello economico rispetto a quello promesso da Sabatini ed Ausilio: le alternative tattiche e l’attitudine alla vittoria costruita nel lustro torinese dal ghanese sembrano un ingrediente ideale per la voglia interista di tornare ai massimi livelli. In attesa degli sforzi della proprietà, il progetto della dirigenza procede a vele spiegate.