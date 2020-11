Inter, Paredes ha già detto sì. Possibile scambio alla pari con Eriksen a gennaio

Leandro Paredes è il nuovo grande obiettivo per il centrocampo dell'Inter in vista di gennaio. L'argentino aveva accettato i nerazzurri quando si parlava di un potenziale scambio con Brozovic e ora è pronto a trattare di nuovo il suo approdo alla Pinetina. La possibile pedina di scambio si chiama Eriksen, mai veramente sbocciato da quando è arrivato a Milano e pronto a cambiare aria per rilanciarsi anche a livello internazionale. I due club potrebbero valutare i cartellini circa 20 milioni e predisporre un cambio alla pari, ma nessuno vieta di valutarli anche di più e dunque ottenere plusvalenze ancora più importanti ai fini del bilancio. Insomma, entro pochi mesi, il sì estivo fallito per la differenza di ingaggio con il croato, potrebbe tornare decisamente di moda, facendo felice Conte a caccia di una pedina per completare la mediana. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.