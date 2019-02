Inter, pari al veleno che mette pressione. E il derby si avvicina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

20 secondi. Il tempo che ci ha messo la Fiorentina a trovare il vantaggio con tacco di Simeone e deviazione decisiva di de Vrij. Cinque, i minuti che passano dal gol della Viola, al pari di Vecino su azione che si sviluppa dalla bandierina e passa da Nainggolan, bravo a rilanciare in area per l’uruguaiano. Tutto chiaro: non sarà certo un match banale. Start così in Serie A ne vorremmo vedere tanti e, in effetti, il passato tra queste due squadre racconta più o meno sempre spettacolo puro. Al di là dei gol. Alla mezz’ora Vecino perde palla, Gerson vola verso la porta calciando di poco a lato. Spalletti chiede ai terzini di spingere con più intensità, a Perisic e Politano di accentrarsi maggiormente. E proprio dal giocatore in prestito dal Sassuolo arriva il raddoppio nerazzurro. Movimento che a Reggio Emilia abbiamo visto e rivisto decine di volte: strappo a sinistra, piazzato a giro e palla che si infila là dove Lafont non può arrivare mai. Due a uno. Mai l’Inter in campionato era riuscita a rimontare da una situazione di svantaggio. Nel finale del primo tempo Perisic ha addirittura l’occasione per chiudere i conti anzitempo, ma spedisce alta la sua conclusione.

Inizia la ripresa e non è affatto noiosa. Al 50’ Brozovic calcia una punizione che piomba sul braccio evidentemente largo di Edimilson Fernandes. On field review e calcio di rigore trasformato da Perisic che spiazza il portiere viola. Finita? Manco a dirlo. Dopo due terzi di gara Biraghi butta giù la porta in area, ma riecco il VAR protagonista, ancora in favore dell’Inter: prima della rete, infatti, Muriel aveva rifilato un calcione a D’Ambrosio effettivamente impossibile da far passare inosservato. Abisso dà un’occhiata al monitor e giustamente annulla. Gli uomini di Pioli però non mollano. Una punizione capolavoro da trenta metri del colombiano, questa volta, la gara la riapre sul serio. Gara che sembra infinita. Sette minuti di recupero, quando ne manca uno un cross di Chiesa - che precedentemente aveva commesso fallo su D’Ambrosio non sanzionato - impatta proprio sul terzino nerazzurro. Abisso vede braccio, dai (mille) replay mostrati sembra petto netto. Calcio di rigore confermato dopo diversi minuti passati davanti al monitor. Veretout freddissimo completa la rimonta in un match durato quasi due ore. Pari assai velenoso. Disappunto a parte, la classifica adesso non regala più quella prolungata serenità. Il derby si avvicina, Icardi pare invece stia facendo il contrario.