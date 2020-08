Inter, parla il presidente Zhang: "L'obiettivo è migliorarsi. Ora riposiamoci e progettiamo il futuro"

vedi letture

Il presidente dell'Inter Steven Zhang si è fermato ai microfoni di Sky Sport dopo la finale persa contro il Siviglia: "Prima di tutto vorrei ringraziare tutti gli operatori medici del mondo che ci permettono di far continuare tutto e proteggono la nostra vita. Senza queste persone non potremmo essere qui: dedico tutti gli sforzi e questa serata a loro".

Il bilancio della stagione?

"Se guardiamo alla stagione credo che sia positivo. Siamo in un percorso che ci ha permesso di arrivare in finale e avere l'occasione di vincerla, qualche anno fa non potevamo neanche immaginarcelo. Quindi stiamo facendo un ottimo lavoro e continuiamo in questa direzione. Perdere fa parte del calcio, ma dare sempre il massimo ci rende ottimisti".

I progetti per il futuro?

"Ci riposeremo tutti, la squadra se lo merita. La stagione comincerà tra poco e nelle prossime settimane penseremo al futuro. Ma gli obiettivi non cambiano: non ha funzionato questa stagione, ci riproveremo la prossima. Cerchiamo sempre di migliorare sperando che il futuro sia migliore".

La posizione di Conte?

"Devo riconoscere che l'allenatore e tutti dentro al club stanno facendo un grande lavoro. In questi giorni ci riposeremo e penseremo al futuro".