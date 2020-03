Inter, parla l'agente di Lautaro: "Tra i più ambiti sul mercato. Real e Barça? Nulla di formale"

Pensa al presente, spero sarà ricompensato come merita

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - ''Si dice lo vogliano Barcellona e Real Madrid, ma a lui non fa nessun effetto. Altri non dormirebbero la notte. Non mi chiama mai per chiedere se le voci siano vere o false, è concentrato sul presente e sul suo lavoro'': l'agente di Lautaro Martinez, Beto Yaque, a Radio La Plata, parla del futuro dell'attaccante dell'Inter che sarebbe nel mirino dei club spagnoli. Solo voci di mercato al momento, secondo il procuratore: ''Abbiamo parlato con molte persone però nulla di più. Per ora quelli che mi chiamano non sono dirigenti di club. Non c'è nulla di formale né di serio. E' un sogno essere uno dei giocatori più ambiti sul mercato. Ma per lui non sta succedendo nulla di particolare. L'unica cosa che vuoleè giocare e fare gol''. L'ottima stagione dell'argentino, decisivo in coppia con Lukaku, ha attirato l'attenzione dei grandi club europei: ''La sua costante crescita ha fatto sì che le migliori squadre al mondo lo guardino con attenzione. Speriamo che il suo lavoro venga ricompensato come merita''. (ANSA).