© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Impegnato in occasione del meeting annuale di Suning, il presidente dell'Inter, Steven Zhang, ha parlato dei suoi obiettivi per il 2019, come riporta fcinternews.it: "Voglio continuare a guidare l'Inter nel suo percorso costante di crescita, per poi realizzare il sogno di milioni tifosi nerazzurri nel mondo: tornare ai vertici in Europa. Al tempo stesso, spero che attraverso gli sforzi congiunti di Suning e Inter si possa colmare il divario tra la Cina e il resto del mondo nella comunicazione culturale e commerciale, per adottare un sistema più diversificato e dinamico attraverso lo spirito positivo e i valori trasmessi dello sport. Questo per dimostrare al mondo la visione e la capacità delle moderne aziende cinesi di continuare a muoversi verso l'internazionalizzazione".