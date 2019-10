Inter-Parma 1-2 all'intervallo. L'ex Karamoh protagonista assoluto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bellissimo primo tempo a San Siro fra Inter e Parma, col risultato che dopo i primi 45’ premia gli uomini di D’Aversa, avanti 2-1.

Nei primi 20 minuti una chiara occasione per parte: prima Karamoh spara fuori di testa, poi Gagliardini calcia bene su tocco di Lautaro ma Sepe si fa trovre pronto. Al 23esimo il match si accende: Inter avanti con Antonio Candreva, bravo a battere Sepe con un tiro secco dal limite dell’area su sviluppi di un calcio d’angolo. Nell’occasione però decisiva una doppia deviazione di Kulusevski e Dermaku. La rete sveglia il Parma che reagisce subito: al 26’ Yann Karamoh sfrutta un retropassaggio suicida di Brozovic, avanza fino al limite e batte Handanovic con un gran tiro di potenza e precisione. Al 30’ ancora Brozovic protagonista in negativo: lascia sfilare un pallone insidioso che finisce sui piedi di un galvanizzato Karamoh. L’ex di turno serve Gervinho che calcia di prima dal limite e batte ancora Handanovic.

L’Inter prova a riorganizzarsi e al 41esimo chiede rigore per un contatto in area fra Lautaro e Iacoponi. Ma l’arbitro Chiffi lascia correre e dopo una manciata di minuti manda tutti negli spogliatoi sul risultato di 1-2.