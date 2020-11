Inter-Parma 2-2, le pagelle: Eriksen è un caso. Gervinho un rimpianto per Conte

vedi letture

Inter-Parma 2-2 al 90'

Inter-Parma 2-2

INTER

Handanovic 6 Gervinho segna un capolavoro e un gol di rapina ma lo sloveno è esente da responsabilità. Davanti a lui però non tengon bene la linea, con De Vrij primo colpevole.

De Vrij 5 Smarrisce Gervinho in velocità e solitamente non è mai un'ottima idea. L'ivoriano segna un arcobaleno delizioso ma sul centrodestra dimostra di non esser a suo agio come in mezzo.

Ranocchia 6 Rilanciato titolare in una difesa inedita, nel primo tempo allarga gli alettoni su Cornelius e tiene a bada le incornate del danese. Più complicato tener a freno Inglese.

Kolarov 6 Il mancino che serve Perisic è una delizia. Più concreto e costante rispetto alle ultime uscite, c'è spazio anche per una saetta sinistra che quasi sorprende Sepe.

Hakimi 5.5 Spinge e corre, sgroppa e s'invola. Finisce presto la benzina, le sporadiche fiammate creano solo un vero pericolo dalle parti di Sepe. Non in una delle migliori serate (dal 78' Young sv)

Barella 6 Indiscutibilmente il giocatore più completo della mediana nerazzurra, sta trovando pian piano ancor più autorità. Solo che il Parma riesce, dopo qualche iniziale sortita, a tenerlo bene a bada. (dal 78' Nainggolan sv)

Gagliardini 5.5 Morbido contro un centrocampo di spada più che di fioretto come quello del Parma, gioca di sostanza ma quando i ducali ripartono non riesce sempre a far da schermo. (dal 59' Brozovic 6 Più spinta e più sostanza, il mancino che accorcia le distanze è un gioiello da biliardo. Che però non basta per essere il primo squillo della remuntada)

Darmian 5.5 Alla sfida col passato, l'ex esterno del Manchester United già promesso sposo dell'Inter inizia correndo forte ma si spegne col passare dei minuti. Non riesce a servire mai gli avanti nerazzurri. (dal 69' Pinamonti 6 Fuori a sorpresa, Conte gli preferisce Perisic. Il croato delude, il puntero italiano quanto meno offre ai compagni un miglior punto di riferimento geografico in attacco).

Eriksen 5 Gli spalti deserti son quasi una grazia, perché gioca una prestazione da fischi. Mai incisivo, mai in partita. Il cambio suona come una forte bocciatura anche da parte di Conte. (dal 59' Vidal 6 Sicuramente di maggior sostanza, anche se per troppa fretta spreca una buona occasione. Riposa perché la carta d'identità lo impone, ma il suo vigore è mancato sin dal primo minuto)

Lautaro 5 Solo, isolato, non riesce a essere boa per questioni tecniche, tattiche, fisiche. La scelta di Conte di metterlo al fianco di Perisic si rivela sbagliata, non fa però granché per ribaltare il giudizio.

Perisic 6 Perché un gol che porta un punto è tanto di guadagnato dopo una partita così. Il croato è fuori dal suo habitat naturale, giocando da falsa seconda punta. E se il ruolo non esiste, è forse perché non era il caso di sperimentarlo così.

Conte 5.5 Benedice il colpo di testa di Perisic, che almeno porta un punticino in saccoccia. Però la scelta di tener fuori una punta per mettere Perisic non convince, così come De Vrij interno destro. Aggiusta la partita cambi, però deve risolvere una volta per tutte l'enigma Eriksen.

PARMA

Sepe 6.5 - Nonostante il forcing dell’Inter è di fatto inoperoso per quasi un’ora. Subisce due reti ma può fare poco. Preciso nelle uscite, si supera su Ranocchia con un grande intervento.

Iacoponi 6.5 - Dei tre centrali è quello più pulito, sia in uscita che in fase di respinta. Svetta su tutti sui tantissimi cross nerazzurri, respinge tutto quello che può, salva più volte in scivolata. Prestazione più che sufficiente.

Balogh 6 - All’esordio assoluto in Serie A, il difensore classe 2002 inizia con grande emozione, lanciando male e frettolosamente i primi palloni che gioca. Con il passare dei minuti cresce, ma i problemi in impostazione rimangono. Qualche errore di posizione nella ripresa, ma nel finale salva il risultato disturbando Vidal vicino al gol del 2-3. Sufficienza meritata.

Gagliolo 5.5 - E’ di fatto il primo regista del Parma, cosa che spesso lo porta a toccare tanti palloni e a gestirli in maniera poco pulita. Dei tre dietro è quello che balla di più: in occasione del gol di Brozovic esce in maniera troppo affrettata lasciando un’autostrada al croato, e anche poco dopo regala una palla da spingere in rete da Ranocchia, che per sua fortuna lo grazia.

Pezzella 6.5 - Il duello con Hakimi è molto pericoloso, con il marocchino che spinge sull’acceleratore. Un paio di cross respinti, ma un grande errore in marcatura sull’ex Real, che da pochi passi lo grazia. Bene anche nella ripresa, con Hakimi che alla lunga cala e il terzino napoletano porta avanti molti palloni.

Grassi 6.5 - Molto duttile, dopo la prestazione positiva da terzino contro lo Spezia vene riproposto in fascia in una sorta di linea difensiva a cinque. Molto bene in scivolata a chiudere un cross pericoloso di Hakimi, è uno dei pochi crociati a provare a conquistare metri ripartendo in contropiede. Partita ottima anche sulla fascia. Dal 84’ Brugman sv

Hernani 6.5 - Molto lento e spesso impreciso, si limita a schermare Barella e Gagliardini, concentrandosi sul recupero di palloni e poco sulla regia. Nella ripresa si riscatta, con il recupero e l’assist meraviglioso per Gervinho e con tanta legna nel mezzo.

Kurtic 5 - Poco nel vivo dell’azione, il centrocampista sloveno è la nota stonata del centrocampo del Parma. Poco mobile e poca lotta, sbaglia anche una buona occasione. Dal 74’ Sohm sv

Kucka 6.5 - Da trequartista al ritorno nel mezzo. Tanta lotta, è prezioso in occasione dei calci da fermo dell’Inter, sbrogliando un paio di situazioni pericolose da cross. Nella ripresa sale in cattedra e da trattore recupera un sacco di palloni e guadagna metri. In mezzo è tutta un’altra cosa.

Gervinho 7.5 - Vive di fiammate, come tutto il Parma. Si accende ad inizio gara liberando al tiro Cornelius, ma era partito in offside. Tante palle perse ma due squilli, come spesso gli capita contro l’Inter, che portano il Parma sullo 0-2. Difficile far meglio. Dal 74' Cyprien 6 - Entra e lotta.

Cornelius 5.5 - Tanta lotta, il centravanti danese si trova spesso da solo a lottare spalle alla porta contro De Vrij e soci. Qualche buon fallo conquistato a metà campo ma poco altro. Dal 46’ Inglese 6.5 - Grandissimo lavoro spalle alla porta, manda in porta Gervinho in occasione dello 0-2 momentaneo. Tanta lotta e buoni falli guadagnati, ottimo rientro.

Liverani 6.5 - Un Parma D'Aversiano, tutto cuore e difesa. Fa la sua partita, è bravo a sfruttare le occasioni che ha. Forse si chiude troppo presto, togliendo Gervinho che però non era al massimo. Un punto d'oro che dà morale.