Inter-Parma, a fine campionato summit per decidere il futuro di Dimarco

FcInterNews fa il punto sul futuro di Federico Dimarco, terzino classe '97 dell'Inter e ora in prestito al Parma. Ha un contratto fino al 2023, i ducali hanno il riscatto e i nerazzurri il contro riscatto. A giugno le società si vedranno per decidere il futuro: è possibile che il giocatore rientri a Milano, salvo poi ripartire nuovamente in prestito (sempre nella massima serie italiana, dove ha molti estimatori), oppure essere inserito dalla società nerazzurra in possibili trattative di mercato.