Inter-Parma e le tante assenze, Liverani: "Il mio sogno è avere tutta la rosa a disposizione"

Fabio Liverani, tecnico del Parma, ha presentato in conferenza la partita contro l’Inter, valida per la sesta giornata del campionato in programma domani alle ore 18.00 allo Stadio ”Giuseppe Meazza”. Di seguito alcune delle parole riportate dal sito ufficiale del club ducale: "Ci sono tante assenze, sia per il Parma che per l’Inter? Non mi piace molto affrontare questo discorso. Io credo che tutti noi abbiamo delle difficoltà, tutti noi lottiamo con queste situazioni. La squadra che abbiamo a disposizione penso possa fare un’ottima partita. Stiamo recuperando piano piano i ragazzi, abbiamo passato un momento difficile che spero di aver superato del tutto. Il mio sogno più grande è avere tutta la rosa a disposizione e fare le scelte tecniche, queste sono le cose più belle. Credo che siamo nella fase di discesa. Ognuno ha i propri problemi, io penso a quelli del Parma ed è giusto così”.