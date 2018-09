Inter-Parma, le formazioni ufficiali: Icardi riposa, turn-over per Spalletti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso i rispettivi siti ufficiali, Inter e Parma hanno rivelato i ventidue in campo per la sfida delle 15, primo anticipo del quarto turno di Serie A. Sorpresa Candreva nei nerazzurri, con Spalletti che lascia a riposo Politano, Asamoah e Icardi, lanciando Candreva, Dalbert e Keita Baldè. Nel Parma tridente come da attese, con Di Gaudio a sinistra, Inglese centrale e Gervinho a destra. A centrocampo Rigoni vince il ballottaggio con Deiola, Gobbi quello con Dimarco. Di seguito le scelte dei due tecnico per la gara di San Siro:

INTER (4-3-2-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Keita Baldé.

A disposizione: Padelli, Berni, Miranda, Ranocchia, Vrsaljko, Asamoah, Vecino, Borja Valero, Joao Mario, Politano, Icardi.

Allenatore: Spalletti.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Stulac, Barillà; Di Gaudio, Inglese, Gervinho.

A disposizione: Frattali, Bagheria, Bastoni, Dimarco, Gazzola, Sierralta, Deiola, Ceravolo, Ciciretti, Da Cruz, Siligardi, Sprocati. Allenatore: D’Aversa.