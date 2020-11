Inter-Parma, Rizzoli ammette: "Su Perisic era rigore. E il VAR sarebbe dovuto intervenire"

Il fallo di Balogh su Ivan Perisic durante Inter-Parma di ieri sera era da rigore. Ad ammetterlo è Nicola Rizzoli, designatore arbitrale: “C’è un rigore che oggettivamente è da punire - spiega a Sky - l’attaccante prende il tempo al difensore, indubbiamente se quest’ultimo utilizza le braccia e lo fa in maniera fallosa è un rigore da punire. Il VAR deve andare in cerca delle situazioni oggettive. E qui di oggettivo c’è la dinamica e il braccio che è al di sopra delle spalle, che quindi impedisce al giocatore di saltare. In questo caso il VAR sarebbe dovuto intervenire. È un errore individuale, io sono qui per far sì che queste situazioni vengano messe nel calderone di tutto quello che succede col VAR”.

A breve tutte le parole di Rizzoli.