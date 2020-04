Inter, parola d’ordine: aggiungere. Sostituire, direbbe Conte, non ha senso

Ve le ricordate le parole ripetute come un mantra da Antonio Conte in tema di mercato? “Ripeto ancora che gli altri hanno aggiunto, noi invece abbiamo solo sostituito”. Certamente sì ed è per questo che, partenze più o meno scontate a parte, nella prossima sessione di mercato l’Inter si concentrerà molto più sugli arrivi che non sulle cessioni. Specie se portano nomi pesanti come, appunto, quello di Lautaro Martinez. Considerando l’evoluzione smisurata del Toro nel giro di qualche mese, proiettando il suo livello alla prossima stagione dopo la possibile chiusura di quella in corso, ecco, si capisce quanto Antonio di Martinez abbia voglia di privarsene. Nessuna.

Anche se le alternative si chiamano Aubameyang e Griezmann. Enormi giocatori è vero, ma sui quali bisognerebbe lavorarci a partire da zero. E al tecnico leccese non stuzzica molto l’idea di ripartire da capo con profili che la A non l’hanno mai giocata. Giroud? Obiettivo a prescindere, un’iniezione di talento ed esperienza - esattamente al pari di Vertonghen e Vidal - a una squadra già molto competitiva e che quest’anno ha peccato proprio di abitudine al successo. Parole d’ordine, perciò, è accrescere il numero di elementi in grado di vincere subito. A patto però che, al contempo, non ne vadano via altri.