Inter, parola d'ordine: valorizzare quei 5 minuti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nessuna distrazione ammessa per non sprecare la vera svolta della prima fase della stagione dell’Inter. Il diktat che Spalletti sta cercando di imporre ai suoi giocatori è evidente, e ha come unico obiettivo quello di ritornare da Ehindoven domani sera con tre punti in più nell’esperienza europea dell’Inter. Il successo contro il Tottenham ha rappresentato la vera inversione di tendenza dopo un avvio di stagione complicato, e mettere in fila altri tre punti oltre a quelli già accumulati, consentirebbe ai nerazzurri di guardare con maggiore fiducia al doppio confronto con il Barcellona previsto a cavallo tra l’ultima settimana di ottobre e la prima di novembre. Il coefficiente di difficoltà altissimo del raggruppamento in cui sono stati inseriti i nerazzurri non permette la possibilità di alcun genere di passo falso, ed anche per questo motivo Spalletti sta predicando una concentrazione ai massimi storici. Del resto, anche la potenziale quarta forza del gruppo, è una squadra tutt’altro che arrendevole. La gestione Van Bommel ha fatto del PSV una squadra che nel suo campionato ha conosciuto solo vittorie, condite da grandi prestazioni e grappoli di gol. Uno scenario impreziosito da individualità che solleticano il palato delle big come per esempio quella di Lozano, vero progetto di fuoriclasse in cerca di esposizione prima di un grande salto che pare inevitabile. Allarme rosso, sostanzialmente, in un clima che si preannuncia coinvolgente e senza nulla da perdere. Insomma, novanta minuti da maneggiare con estrema cura.