Inter, parole di Lukaku illogiche. Instagram Tv accesa in tutti i salotti del pianeta

Eccolo il nodo dei social e delle dirette seguite da centinaia di migliaia di fan. Qualunque cosa si dica, è destinata a restare per sempre. Il web non perdona e, viene da chiedersi, perché mai avrebbe dovuto farlo di fronte a tanta scelleratezza e incomprensibilità? Intervistato da Kat Kerkhofs, moglie del connazionale Dries Mertens, giornalista e conduttrice tv che peli sulla lingua certamente non ne ha, stuzzicato da domande verticali pensate per scuotere l’interlocutore, Romelu Lukaku si è lasciato andare a dichiarazioni sorrette da giuramenti illogici, dai contorni allucinanti giacché i fatti raccontano invero storie parecchie diverse. “Dopo la vacanza natalizia siamo tornati e giuro che 23 giocatori su 25 erano malati. Abbiamo giocato in casa contro il Cagliari e dopo 25 minuti uno dei nostri difensori (Skriniar, ndr) ha dovuto lasciare il campo perché non più in grado di andare avanti. Quasi svenne. Tutti tossivano e avevano la febbre durante il riscaldamento. Sono diventato molto più caldo del solito anch’io che non avevo la febbre da anni. In quel momento non abbiamo fatto il test per il Covid-19, quindi non sapremo mai con certezza”.

Ora, è vero che la gara in oggetto risultò piuttosto anomala con il cambio immediato di Skriniar, l’influenza di Bastoni (che tuttavia giocò tutto il match), lo sfogo finale di Lautaro con tanto di rosso e la sala stampa disertata da Antonio Conte poi giustificato da afonia sopraggiunta. Peccato solo che dal rientro dei nerazzurri post Natale alla partita di San Siro contro i rossoblù di Maran, c’è di mezzo un mese intero e le gare contro Napoli, Atalanta e Lecce. L’Inter ha ripreso il belga morbidamente, pensando a uno stato di confusione che, nonostante i due mesi di quarantena (per di più spezzati dall’andata/ritorno in Belgio), non sono affatto giustificabili. Nel momento in cui si ricomincia a vedere la luce, l’ex United ha deciso di creare dal nulla un caos il cui riverbero è stato pressoché sconvolgente. Non l'avrebbe detto se fosse stato in TV? Purtroppo non è ancora chiaro che, ad oggi, un live su Instagram vale come essere in diretta su una TV accesa in tutti i salotti del pianeta. Occorre istruzione, giacché al momento pare non essercene abbastanza, per calciatori che ogni mese portano a casa quasi 1 milione di euro.