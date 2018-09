Inter, parte la vera stagione. Spalletti ora vuole risposte definitive

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Proprio quando l’Inter era riuscita a centrare la prima vittoria, lo stop per le Nazionali ha frenato nuovamente gli entusiasmi. Diciamo che ha messo tutto in stand-by, congelando gli umori per almeno una settimana. Bene per i tanti acciaccati, male per lo sblocco mentale tanto cercato dai nerazzurri. Così, a 48 ore dal termine di amichevoli, gare di Nations League e Coppa d’Africa, la formazione di Luciano Spalletti può cominciare a pensare alle prossime tre settimane di fuoco fissate in calendario. Il Parma sarà solo il primo passo di un tour-de-force lungo 21 giorni che, tra campionato e Champions League, metterà di fronte l’Inter a ben sette avversari. Subito dopo la quarta giornata di Serie A ecco il Tottenham, poi a ruota Sampdoria, Fiorentina e Cagliari, prima delle trasferte di Eindhoven contro il PSV e di Ferrara, a tu per tu con quella SPAL che l’ultima volta al Mazza riuscì a strappare uno dei tanti 1-1 ottenuti dalla Beneamata nel corso della stagione. A Milano la temperatura (del tifo) è sempre più alta, c’è voglia di tornare ad ascoltare quelle note prodotte unicamente per le grandi d’Europa. E il momento per testare il grado di Internazionalità è finalmente alle porte. La vera stagione, in fondo, comincia adesso. L’aperitivo (sperimentazioni) lascia il posto ad una cena (idee e obiettivi chiari) che, a leggerne il menù, dà la sensazione di poter essere molto lunga e, al contempo, anche gustosa.

Spalletti attende che il gruppo riabbracci tutti i nazionali, di modo che si possa tornare in fretta al gran completo. In cerca di risposte definitive. Il primo a rientrare è stato Lautaro, ancora alle prese con un dolore al polpaccio sinistro che gli ha negato la gioia di scendere in campo con la Seleccion. Ulteriori controlli, in mattinata, potranno suggerire gli ultimi tempi di recupero, ma El Toro è impaziente di tornare a sentirsi protagonista. Seguiranno Vecino (titolare con l’Uruguay), Asamoah (in campo nel finale contro il Kenya), Keita (gol in Senegal-Madagascar), Skriniar (protagonista di un fallo che ha generato il rigore decisivo per la vittoria dell’Ucraina sulla sua Slovacchia) e de Vrij (sempre in panchina con gli Oranje battuti ieri sera dalla Francia campione del mondo). A chiudere il cerchio i tre croati, Gagliardini, perno di questa prima versione azzurra targata Mancini e Icardi, destinato a giocare da titolare l'ultima amichevole in programma nella notte di mercoledì contro la Colombia. Luciano può sorridere rispetto alle condizioni di Nainggolan (quasi del tutto smaltito il fastidio alla coscia destra) e D’Ambrosio. Il belga e il terzino hanno completato senza patemi le varie sedute alla Pinetina. Via dunque alla settimana che porterà al match di sabato a San Siro contro i ducali. Gli uomini di D’Aversa hanno fatto un tantino sudare la Juve. Il popolo interista però è pronto a tutto, meno che a uno spiacevole passo indietro.