© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Giornale oggi in edicola fa il punto sull'Inter. Antonio Conte è partito forte ma in un passato recente c'è chi è partito più forte di lui: Mancini nel 2015, Spalletti nel 2017. Alla fine vinse la Juventus, sia quando l'attuale ct ne vinse 5 di fila e che arrivò ad avere anche 10 punti di vantaggio. Il tecnico toscano ne vinse 4 su 4, poi 7 su 8, in testa fino all'inizio di dicembre.