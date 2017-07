Inter, passi avanti per Keita: l'accelerata dopo l'addio di Perisic

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riporta Sportmediaset, Keita Balde Diao è più vicino all'Inter. Il giocatore ha parlato con Lotito e il presidente biancoceleste non vuole venderlo alla Juventus che offre cifre troppo basse. Apertura all'Inter, che col ragazzo ha un'intesa per un ingaggio da 3 milioni a stagione, la proposta è 22+3 a fronte di una richiesta da 25+5. Ci sono possibilità per chiudere ma è molto legato a Ivan Perisic la cui trattativa col Manchester United torna a essere solo su base cash.