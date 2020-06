Inter, passi avanti per Sandro Tonali. La Juventus non molla: presto il rilancio

Mentre prepara il suo ritorno in campo con il suo Brescia che dovrà compiere un miracolo per salvarsi, Sandro Tonali è sulla bocca di tutti. Nondimeno è stato proprio il giocatore, secondo la bocca del presidente Cellino, ad aver scremato le pretendenti fino a ridurle a due soltanto. Inter e Juventus si contendono quello che dai più è considerato, per completezza e potenzialità, il centrocampista italiano del futuro. E se è vero che il prezzo lo fa il mercato e il Barcellona si era spinto fino a 80 milioni prima di incassare un no dal club lombardo, oggi il talento di Lodi non può certamente valere meno di quei 50 milioni che - spalmati nel tempo - l'Inter ha speso per acquistare Barella.

Ok, il prezzo è giusto - Non pochi per un classe 2000 che però sul campo ha dimostrato una maturità straordinaria per essere al primo anno in Serie A. La qualità va anticipata, oltre che pagata. Per questo motivo l'Inter s'è mossa in tempi parecchio rapidi per far sì che il ragazzo si innamorasse del progetto che Suning ha voluto affidare ad Antonio Conte. Non vuol dire però che la Juventus, squadra che pochi giocatori al mondo oggi possono permettersi il lusso di snobbare, sia tanto indietro rispetto alla possibilità di strappare il gioiello delle rondinelle. O, meglio, indietro al momento lo è, ma siamo lì. Basta una mossa per sparigliare nuovamente le carte in tavola.

Le chiavi - Che sono due: convincere Tonali sulla bontà di un percorso ambizioso e al contempo in grado di mettere al centro il giocatore, fare poi lo stesso con Cellino che dovrà accettare formule creative che però, d'altra parte, non comprendono mai un bonifico pari alla richiesta inflessibile del patron sardo. C'è una stagione da completare, nel mentre Inter e Juventus lavoreranno per attrarre fino al touch uno degli obiettivi più importanti per l'estate 2020.