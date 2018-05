Inter, passi in avanti per il rinnovo di Spalletti. Manca un dettaglio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La programmazione prescinde dai risultati sul campo. Suning ne è convinta ed è pronta a confermarlo anche sul fronte Luciano Spalletti. Indipendentemente dalla posizione in classifica dell'Inter stasera alle 23, dopo lo spareggio Champions contro la Lazio, la società è fermamente intenzionata a proseguire con l'allenatore di Certaldo, confermando gli la fiducia e aprendo al prolungamento contrattuale.

Secondo quanto risulta a FcInterNews.it, le parti ne stanno già parlando e c'è volontà da ambo i lati di proseguire insieme il percorso iniziato l'estate scorsa e che ha mostrato un'evidente crescita della squadra. Le parole di Spalletti ieri in conferenza, sui passi avanti e sul fatto di non gettare via quanto costruito, trovano pienamente d'accordo la proprietà. La trattativa per ora verte sulla durata del contratto, in scadenza nel giugno 2019. Suning è pronta a offrire un prolungamento fino al 2020, un anno in più. L'entourage di Spalletti chiede invece di aggiungere un altro anno, fino al 2021. Dal punto di vista dell'ingaggio, non dovrebbe discostarsi molto da quello attuale di circa 4 milioni. Verranno probabilmente inseriti bonus relativi ai risultati dell'Inter: percorso europeo, obiettivi in campionato e Tim Cup.