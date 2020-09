Inter, passi in avanti per Llorente: il Napoli si accontenterebbe di un indennizzo

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nella giornata di ieri l'Inter ha rotto gli indugi per provare ad acquistare Fernando Llorente dal Napoli. Il giocatore vuole restare in Italia e agli azzurri, che si liberano volentieri del suo ingaggio da 2,5 milioni, basterebbe un indennizzo. Conte e Marotta lo apprezzano anche per la sua capacità di fare spogliatoio, hanno deciso di accelerare per lo spagnolo anche perché Giroud, che è l'alternativa, costa 5 milioni per il cartellino oltre ad avere delle pretese di campo in vista degli Europei.