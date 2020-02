Inter, pazza ma vincente. Il Milan s'è perso a Contelandia

Fonte: Inviato a San Siro

Due partite, in una. Ieri sera valeva davvero pagare il biglietto per assistere a uno spettacolo che solo il derby di Milano sa regalare. Per 45 minuti l'Inter è rimasta a guardare il miglior Milan della stagione, Ibrahimovic con le braccia spiegate pure verso la Nord. Il dominio rossonero sembrava aver tracciato una strada molto precisa. Due a zero per il Diavolo e tutti a meditare. Solo che Antonio Conte non medita, non ha tempo per farlo, figuriamoci la sua squadra. Stravolta nella testa in quindici minuti. Altrimenti Marcelo Brozovic - nonostante fosse già noto per certe magie - non gira in porta dal nulla una botta al volo imprendibile per Donnarumma. Altrimenti, dopo appena due minuti, Matias Vecino non rimette le cose a posto. L'Inter nel secondo tempo ritrova l'energia di un uragano che si abbatte su Ibra e compagni. Un vortice inarrestabile che pure porta i nomi di Stefan De Vrij e Romelu Lukaku. Alla faccia della squalifica di Lautaro (pronto e rientrare). Alla faccia di chi la dava per spacciata, l'Inter. Nonostante la saetta di Christian Eriksen sia finita sulla traversa, nulla potrebbe rendere imperfetta la ripresa nerazzurra. Sembrava di stare a esattamente a Contelandia. L'eccitazione massima, il parossismo contiamo elevato alla massima potenza. Di nuovo, lassù. Con un briciolo di pazzia.