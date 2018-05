Inter, pazza offerta Juventus: 50 milioni più Higuain per avere Icardi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera di questa mattina, la Juventus avrebbe preparato una pazza offerta per portare Mauro Icardi alla corte di Massimiliano Allegri. Sul piatto 50 milioni di euro più il cartellino di Gonzalo Higuain, comunque dato in partenza dal club bianconero. I legali juventini studiano il caso, con i nerazzurri che non chiudono all'ipotesi.