Inter, peccato per Sanchez: potenziale fuoriclasse, dal corpo martoriato

Peccato per Alexis Sanchez. Un potenziale fuoriclasse, se solo non si fosse infortunato almeno sette volte nel corso della propria carriera. E stiamo parlando di stop più o meno lunghi perché, a ben vedere, di pause dovute a botte e dolori ce ne sono state molte di più, seppur meno estese delle altre. A Barcellona vince Liga, Copa del Rey, Supercoppa di Spagna (2 volte), Supercoppa Uefa e Mondiale per Club: lo strappo muscolare riscontrato al primo anno in blaugrana che lo tiene fuori due mesi, se non altro, non compromette un cammino luminoso. El Nino Maravilla sbarca all’Arsenal e in mezzo alla stagione arriva una lesione alla coscia. Altri due mesi in infermeria, ma poi riprende per contribuire al successo in FA Cup e Community Shield. Peccato che in finale della Coppa America estiva, Alexis va incontro a una distorsione alla caviglia che comporta un riposo di 45 giorni e il rientro a novembre. Due anni di pace relativa con tanto di bis in FA Cup e tris in Community Shield. Sanchez a gennaio del 2018 passa allo United (ai londinesi va Mkhitaryan), taglia il traguardo della stagione con due gol per il secondo posto di Mourinho in Premier.

Ma la seconda con i Red Devils, fin dai primordi, è un calvario infinito: prima l’ennesima lesione alla coscia (45 giorni out), poi una distensione del legamento mediale del ginocchio destro (ancora 45 lune sul divano) e, per chiudere in bellezza, al rientro da titolare a maggio contro l’Huddersfield una nuova lesione all'articolazione della caviglia destra. Stagione da cancellare. L’opportunità, sulla scia di Lukaku, si chiama adesso Inter. Il problema è che quella del cileno è una tendenza ormai appurata da tempo. Scorso ottobre, in amichevole con la nazionale cilena contro la Colombia, un intervento da dietro di Cuadrado gli causa una lussazione del tendine peroneo lungo dell’altra caviglia, quella mancina. Conseguenza: tre mesi out, ovvero lo stop più lungo della sua carriera. El Nino potrà essere utile semmai si dovesse tornare a giocare. Nondimeno, se prima la richiesta di 20 milioni del Man United per trattenerlo a Milano sembrava alta, adesso per l’Inter appare impensabile. Peccato per Alexis Sanchez. Un potenziale fuoriclasse, dal corpo martoriato.