Inter, Pellegrini per il centrocampo: la clausola non spaventa

L'Inter pensa a Lorenzo Pellegrini per il centrocampo. Secondo quanto riportato da Tuttosport il giocatore della Roma sarebbe perfetto per i nerazzurri e la clausola rescissoria da 30 milioni di euro, pagabili in due anni, non spaventa certo il club milanese, pronto a portare l'italiano classe 1996 all'ombra della Madonnina.