Inter, Pépé nome caldo. Prevista chiacchierata con la Viola per Chiesa

© foto di Giacomo Morini

Il Corriere dello Sport sottolinea la presenza di Piero Ausilio, ds dell'Inter, ieri allo stadio Atleti Azzurri d'Italia per seguire la semifinale di Coppa Italia Atalanta-Fiorentina. Nel mirino c'era Federico Chiesa, in quanto i meneghini cercano esterni offensivi di livello e il talento viola è sempre nel mirino. Il preferito, però, per ora è Nicolas Pépé del Lille. Tra Inter e Fiorentina, intanto, Chiesa sarà oggetto di chiacchierate nelle prossime settimane. Da valutare se potrà nascere una trattativa vera e propria.