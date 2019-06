Inter, Pépé obiettivo numero uno: costa 70 mln. Concorrenza in Premier

L'Inter punta dritto su Nicolas Pépé per rinforzare l'attacco. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il prezzo del cartellino del giocatore è di 70 milioni di euro e i nerazzurri proveranno a farlo abbassare con l'inserimento di alcune contropartite, come per esempio Yann Karamoh, che potrebbe interessare a Campos.

Altre interessate - La concorrenza per l'attaccante che nell'ultima stagione ha segnato 22 gol e fornito 11 assist è folta e le due società maggiormente interessate sembrano essere il Liverpool e, soprattutto, il Manchester United.