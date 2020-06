Inter, per Alvaro Morata c'è il sì di Antonio Conte. È uno dei tanti nomi in lista

Alvaro Morata avrebbe voluto allenarlo alla Juventus. Antonio Conte lascia nel 2014 i bianconeri in cerca di avventure e nuovi stimoli, ma per tutto il biennio alla guida della Nazionale s'è rifatto gli occhi con un attaccante giovane sì, ma pieno di personalità sotto porta. Perciò, dovesse l'Atletico Madrid concretizzare prima dei nerazzurri l'acquisto a parametro zero di Edinson Cavani, non è detto che l'ex Real non si faccia venire il mal di pancia. Con i colchoneros ha un contratto fino al 2022, il costo del cartellino potrebbe anche scendere a 50-55 milioni di euro, ma in ogni caso stiamo parlando di un potenziale nome che il club nerazzurro prenderebbe seriamente in considerazione solo in caso di partenza di Lautaro Martinez. Il Matador, in questo senso, si posiziona come una grande occasione che in Viale della Liberazione vorrebbero cogliere a prescindere, visto anche la permanenza tutto fuorché certa di Alexis Sanchez. Un incastro molto simile a mille altri. Uno dei profili, quello di Morata, che al tecnico interista piace particolarmente e perciò da tenere sotto focus, tuttavia la lista è lunga, i contatti con altri club sono molteplici e i tempi, anche qui, specie adesso che riparte la giostra, manco a dirlo risultano parecchio estesi.