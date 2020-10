Inter, per Asamoah una buonuscita da 1,5 milioni di euro. Poi lo aspetta la Samp

vedi letture

Siamo ormai ai saluti tra l’Inter e Kwadwo Asamoah. Come riportato da Fcinternews.it, per il laterale ghanese arriverò la risoluzione consensuale. L’ex Udinese e Juventus, che non gioca una gara ufficiale da circa un anno, si svincolerà nelle prossime ore e sarà libero di firmare per qualsiasi club, con la Sampdoria che gli ha già proposto un biennale ed è in pole position per assicurarsi le sue prestazioni. Dal club nerazzurro l'esterno classe '88 otterrà una buonuscita da circa 1,5 milioni di euro.