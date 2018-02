Inter, per De Vrij 5 anni a 4 milioni: battuta l'offerta della Lazio

© foto di Federico Gaetano

Il futuro di Stefan De Vrij sembra essere indirizzato verso l'Inter. Il club di Suning ha messo sul piatto un quinquennale da 4 milioni di euro a stagione, offerta che ha battuto in tutto e per tutto quella della Lazio, visto che i biancocelesti erano arrivati a 2,5 milioni per un solo anno in più. A riportarlo è Tuttosport.