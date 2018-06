Inter, per Dembelé servono 30 milioni. Molto dipende da Pochettino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro di Moussa Dembelé, uno dei primi obiettivi per il centrocampo dell'Inter. Il belga ha il contratto in scadenza nel 2019 e da tempo ha chiesto al Tottenham un rinnovo fino al 2022 a 4,5 milioni all'anno. Ovvero le stesse condizioni richieste all'Inter. Il Tottenham per ora non pensa al rinnovo e per il cartellino non fa sconti: 30 milioni di euro. Molto in tal senso dipenderà dal futuro di Mauricio Pochettino, tecnico nelle mire del Real Madrid. In caso di permanenza difficilmente darà il via libera per il belga, mentre se dovesse sposare la causa Blanca allora sarà più semplice anche strappare il centrocampista agli Spurs.