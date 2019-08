Inter, per Dzeko ci siamo. Roma accontentata, affare entro ferragosto

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'affare Dzeko-Inter si chiuderà entro ferragosto. I nerazzurri non sono disposti ad aspettare oltre per accontentare Antonio Conte e a questo punto la richiesta della Roma (20 milioni più bonus) verrà accontentata. Dzeko intanto non dovrebbe giocare l'amichevole di domenica contro il Real Madrid.