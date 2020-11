Inter, per Giroud operazione in stile Young. Non tramonta l'idea Milik

Il mercato è alle porte e in casa Inter sono già iniziati i lavori per accontentare le richieste di mister Conte. Come si legge su Tuttosport, uno dei principali obiettivi di mercato è quello di trovare un vice-Lukaku. I due nomi sul radar nerazzurro sono sempre gli stessi: il primo è Arkadiusz Milik, il secondo è Olivier Giroud. Per il polacco, nonostante il contratto in scadenza a giugno, il Napoli continua a chiedere 18 milioni di euro, più o meno quanto gli azzurri devono all'Inter per Politano. Per quanto riguarda Giroud, l'idea dei nerazzurri è quella di provare a imbastire un'operazione simile a quella che ha portato Ashley Young a Milano, con un prestito di sei mesi con diritto/obbligo di riscatto.