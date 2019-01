© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter continua a seguire da vicino il difensore della Sampdoria, Joachim Andersen. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club nerazzurro è in vantaggio sulla Juventus per prendere il centrale a giugno per una cifra vicina ai 30 milioni di euro ma dovrà fare i conti anche con il Tottenham che ha messo gli occhi sul danese.