Inter, per i nerazzurri preferenze di Kumbulla, Tonali e... Lautaro Martinez

C'è Sandro Tonali per il quale i nerazzurri avrebbero fatto follie, Covid a parte. Ora le follie lasciano spazio alla razionalità e alla creatività: non è tramontato l'obiettivo, piuttosto ora per convincere Cellino bisognerà ricorrere a mosse tanto ragionevoli, quanto parecchio articolate. C'è poi Marash Kumbulla, centrale predestinato del Verona classe 2000, proprio come il talentino delle rondinelle, che l'Inter ha seguito e corteggiato fino a ottenere il sì del ragazzo circondato dagli interessamenti di Lazio, Napoli e, ora, pure della Juventus che però non ha grandi lacune da colmare in difesa. E c'è Lautaro Martinez, diez interista che fa impazzire il mondo, ma che solo al Barcellona si darebbe per una promessa già fatta a Re Messi.

E' solo questione di tempo, poi il Toro volerà in Catalogna per affiancare il suo idolo, il giocatore più grande del calcio moderno, per di più argentino come lui e pertanto compagno di Nazionale. Al di là dello stipendio offerto dai blaugrana (12 milioni netti più particolari bonus) che pure giustamente ha un peso notevole, l'idea di raggiungere già il massimo che si può desiderare dalla propria carriera, ammalia Lautaro a tal punto che, per qualche settimana, lasciare l'Inter prematuramente era diventato quasi una cosa scontata. Ecco perché l'accordo col Barca il suo entourage lo ha trovato piuttosto in fretta. Non fosse che la punta di Bahìa Blanca si è ravveduto su ciò che è il suo vero obiettivo adesso, ovvero completare la sua prima stagione da attore protagonista con l'Inter e poi puntare alla Champions League con una squadra destinata a volare parecchio alto e parecchio rapidamente.

Lo deve alla società che lo ha portato in Europa, lo deve all'allenatore che gli ha affidato con Lukaku il suo attacco. Non poco se quell'allenatore si chiama Antonio Conte. Il Barcellona, che peraltro al momento deve sì vendere, ma per ripianare l'ampio rosso sul bilancio, verrà. Pre-accordi o meno, i blaugrana e Messi saranno i prossimi colori e il futuro partner di Lautaro. Che posta nerazzurro ovunque, che vede solo e soltanto una strada davanti a sé. E non è spagnola.