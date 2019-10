Inter, per The Sun l'ipotesi Matic per Conte è concreta per gennaio

Nemanja Matic per l'Inter. The Sun, tabloid britannico, rilancia il nome del centrocampista serbo per la formazione di Antonio Conte. Il giocatore è ai margini del progetto del Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer e potrebbe lasciare i Red Devils già a gennaio. 92 presenze finora con la formazione britannica, preso nell'estate del 2017 per 40 milioni di sterline, il trentunenne è in scadenza in estate ma la società ha l'opzione per prolungare di una stagione. Se Matic non volesse lasciare lo United a gennaio, Conte cercherebbe di prenderlo comunque anche in estate.