Inter, per Tuttosport è Ausilio il bersaglio di Conte. Ma ha preso Lautaro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sarebbe Piero Ausilio, ds dell'Inter, il bersaglio delle stoccate di Antonio Conte dopo la gara di Champions League in quel di Dortmund. È questa la ricostruzione di Tuttosport, che evidenzia come Marotta sia stato il principale sponsor dell'arrivo del salentino in nerazurro, e ricorda come lo stesso Ausilio sia in attesa della ratifica del suo rinnovo di contratto (fino al 2022) da parte di Steven Zhang. Difficile, però, scrive il quotidiano, mettere sotto accusa l'operato del dirigente milanese, autore dell'ultimo vero colpo di mercato dell'Inter, quel Lautaro Martinez, pagato 25 milioni di euro e il cui valore oggi è quadruplicato.