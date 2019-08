Inter, per Icardi la Roma e il Napoli non mollano la presa

La Gazzetta dello Sport fa il punto su Mauro Icardi, in uscita dall'Inter. Il giocatore al momento vuole solamente la Juventus, ma Roma e Napoli non mollano la presa. I giallorossi sono pronti a offrire all'Inter il cartellino di Edin Dzeko e un conguaglio di 35-40 milioni di euro. Il progetto romanista non convince però l'attaccante argentino, che vorrebbe giocare la Champions League. Cosa che gli offrirebbe il Napoli che ha già presentato un'offerta all'Inter di 55 milioni che può salire a 60.