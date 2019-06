Inter, per Icardi non ci sono offerte e la Juventus aspetta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come si legge sulle pagine di Tuttosport al momento non ci sono offerte concrete per Mauro Icardi. Nessun club si è presentato alle porte dell'Inter neanche per chiedere una valutazione. Sullo sfondo resta la Juventus, che al momento ha altri pensieri. Il discorso verrà riaffrontato solo quando sarà chiaro il futuro di Higuain, Mandzukic e Kean. A questo si aggiunge la strategia della Juve: più si va avanti, più l'Inter avrà fretta di vendere Icardi. E per una banale legge di mercato, si ridurrà il prezzo del cartellino.