Inter, per Icardi-PSG non c'è fretta: l'argentino può essere anche una pedina di scambio

Il Paris Saint-Germain vuole riscattare Mauro Icardi. L'ottima stagione che l'attaccante ha vissuto in Francia, 20 reti in 31 partite, ha convinto il presidente Al-Khelaifi ad esercitare l'opzione di riscatto. L'idea del club rossoblu sarebbe quella di ottenere uno sconto ma l'accordo con i nerazzurri è di 70 milioni di euro.

L'Inter non ha fretta - Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, Beppe Marotta non avrebbe fretta di chiudere l'operazione. Il tutto sarebbe legato al futuro di Lautaro Martinez. Se il Toro dovesse cedere alle lusinghe del Barcellona, ecco che Icardi - che non rientra nei piani di Conte - potrebbe rivelarsi utile come contropartita di lusso.

Idee Werner e Aubameyang - Le alternative a Lautaro Martinez sono note. Fra i nomi in cima alla lista di Antonio Conte ci sarebbero Timo Werner e Pierre-Emerick Aubameyang. Se è vero che il Lipsia accetterebbe solo denaro contante per il suo attaccante, ecco che l'Arsenal potrebbe accettare Icardi in cambio della punta francese naturalizzata gabonese.