Inter, per Icardi solo una promessa di Paratici. Ma nessuna offerta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non è arrivata alcuna offerta per Mauro Icardi, nonostante l'ex capitano dell'Inter sia considerato cedibile dalla società nerazzurra. A fare il punto della situazione il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, che parla di zero offerte giunte fino a questo momento per il centravanti di Rosario: c'è - si legge - solo una promessa di futura trattativa da parte di Fabio Paratici della Juventus. Ma, per ora, nulla sul tavolo.