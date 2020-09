Inter, per il Barcellona è ormai quasi impossibile arrivare a Lautaro Martinez

vedi letture

Mundo Deportivo fa il punto della situazione relativamente a Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter è, da fonti vicine al Barcellona, un'operazione quasi impossibile per i blaugrana. Per due motivi: l'Inter non abbassa le pretese per l'argentino e il nuovo tecnico Ronald Koeman preferisce un altro profilo, nella fattispecie Memphis Depay, che il tecnico già conosce e che per le casse del club è molto più alla portata, considerando il contratto a scadenza nel 2021.